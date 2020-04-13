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"Он идет на войну": Суркис оценил кандидатов на пост президента УПЛ

09:38 174 Читати українською
"Он идет на войну": Суркис оценил кандидатов на пост президента УПЛ
Игорь Суркис / фото из открытых источников

Президент киевского Динамо Игорь Суркис убежден, что новый глава УПЛ не должен быть связан ни с одним клубом.

"Хочу, чтобы новый президент вышел с хорошей программой. Никогда не видел и не общался с Александром Шевченко. Но знаю, что он независим и безумно любит футбол.

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Что касается Метревели, я знаю его не только по передачам на ТК Футбол. Знаком с ним лично, когда он работал журналистом на других каналах. Он разбирается в футболе. Но, если человек будет связан с каким-то клубом, у него ничего не получится. Он идет на войну. Правила должны быть одинаковыми для всех. У Динамо своего кандидата нет", – сказал Суркис в эфире программы Великий футбол.

Напомним, ранее о желании баллотироваться на пост президента УПЛ заявил глава Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко и футбольный эксперт Михаил Метревели.

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Динамо Киев Динамо Киев УПЛ Игорь Суркис Михаил Метревели
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