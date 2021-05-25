"Понимаете, в чем проблема Невио Скалы? В том, что когда был Советский Союз, туда (в Италию – прим.) поставлялись лучшие автомобили. И Союз имел несколько центров.

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Что продавалось внутри страны, за тем стояла очередь в десятилетие. Что поставлялось в Италию, Грецию, южные страны, в Скандинавию – только у Нивы была блестящая репутация из всех советских автомобилей. Поэтому у него осталась в памяти именно та Нива.

А здесь он хочет Ниву, а она не заводится. Это все уже 2001-2002 год. И он ездил бедный на этот ВАЗ полностью разграбленный. Ему уже давали новую Ниву. Он проедет 300 км – она сломалась. Ему дают новую Ниву, пока ту ремонтируют. Нива ему очень нравилась", – сказал Колесников в эфире программы BurBuzz.

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