"Мы тогда привыкли, что нас на базе в хорошем смысле слова баловали в вопросах, касающихся еды. Все, что хочешь, от любого гарнира до главного блюда, выбор был колоссальный. Но было и много еды, которая для футболиста не полезна, тем более, в день матча. Тогда только начинал появляться доступ к Интернету, к информации о том, какая еда полезна, а какая – нет.

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А Невио Скала приехал из Италии, и стало ясно, что в день игры лучше съесть пасту, которая дает больше энергии. У Скалы она была простая, томатная, но наблюдать за тем как "Дедушка", как мы его в команде называли, ходит с большим половником и кастрюлей и всем насыпает эти спагетти и добавку, было очень весело", – цитирует нападающего издание Terrikon.

Напомним, Скала возглавлял Шахтер в сезоне 2001/02 и завоевал с "горняками" золото чемпионата и Кубок Украины.

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