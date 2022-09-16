Наставник Ромы Жозе Моуринью был не в восторге от фокусов Андреа Белотти во время матча Лиги Европы против ГИКа (3:0).

Чемпион Европы оформил свой дебютный гол за "волков", но это не спасло от послематчевых претензий тренера.

Лига Европы: Роналду дебютным голом нанес поражение Ковалю, Митьюлланд с мячом этнического украинца уничтожил Лацио

"Кажется, Белотти страдает от этой болезни, которая возникла у нас впереди. Я видел, как он сделал четыре или пять касаний пяткой. Это не его. Он должен просто забивать – задницей, коленом, головой. Появился вирус волшебника плеймейкинга, а ему же просто нужно забивать. Вот и все", – приводит слова Моуринью Goal.

Напомним, летом Рома подписала 28-летнего Белотти на правах свободного агента.

Бетис победил Лудогорец благодаря рекордному голу Хоакина, Рома разгромила ХИК – Белотти впервые забил за "джалоросси"