Наставник Роми Жозе Моурінью був не в захваті від фокусів Андреа Белотті під час матчу Ліги Європи проти ГІКа (3:0).

Чемпіон Європи оформив свій дебютний гол за "вовків", але це не врятувало від післяматчевих претензій тренера.

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"Здається, Белотті страждає від цієї хвороби, яка виникла у нас попереду. Я бачив, як він зробив чотири або п'ять дотиків п'ятою. Це не його. Він повинен просто забивати – дупою, коліном, головою. У нього з'явився вірус чарівника плеймейкінгу, а йому ж просто треба забивати. От і все", – наводить слова Моурінью Goal.

Нагадаємо, влітку Рома підписала 28-річного Белотті на правах вільного агента.

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