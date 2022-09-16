Лига Европы УЕФА 2022/23, 2-й тур, группа С

Бетис – Лудогорец – 3:2

Голы: Энрике, 25, Хоакин, 39, Каналес, 59 – Десподов, 45+2, Рик, 74

Рома – ХИК – 3:0

Голы: Дибала, 47, Пеллегрини, 49, Белотти, 68

Удаление: Тенхо, 15 (ХИК)

Группа D

Брага – Унион Берлин – 1:0

Гол: Витинья, 77

Унион Сен-Желуаз – Мальмё - 3:2

Голы: Берджеес, 15, Теума, 69, Бонифейс, 71 – Сиссей, 6, Телин, 57

Группа А

Буде-Глимт – Цюрих – 2:1

Голы: Сельнес, 54 (автогол), Ветлесен, 58 – Адвиджай, 81

Бетис в родных стенах принимал Лудогорец. Фаворит был очевидным, однако списывать гостей до стартового свистка "вердибланкос" не имела права – неделю назад болгары победили Рому. Андалусийцы настроились, как следует, что вылилось в два гола в первые 40 минут. На 25-й счёт был открыт после дальнего удара Каналеса, который голкипер парировал во фланг; Миранда оттуда исполнил прострел, а Луис Энрике замкнул.

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На 39-й преимущество удвоил легендарный Хоакин, шикарно пробивший с левого угла штрафной в дальнюю девятку. Кстати, 41-летний Санчес стал самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы.

Лудогорец не сдался, сократив отставание в компенсированное время со стандарта – Десподов закрутил мяч в ворота, а голкипер выбил его из-за линии. Впрочем, через 13 минут после перерыва Бетис восстановил гандикап в два гола благодаря выстрелу Каналеса метров с 22-х под дальнюю штангу. Болгары ответили неплохим голом Рика на 74-й минуте, но устроить камбэк сил не хватило. 3:2 – Бетис празднует тяжёлую победу.

Рома в параллельном матче пыталась реабилитироваться за фиаско в Болгарии. Соперник был довольно простой – в гости в Рим приехал финский ХИК, который уже на 15-й минуте умудрился остаться в меньшинстве. Впрочем, до перерыва счёт оставался неоткрытым. Жозе Моуринью в раздевалке пришлось провести двойную замену, выпустив на поле Дибалу и Смоллинга.

Этот ход мгновенно принёс успех. Всего через минуту после старта второго тайма Дибала вывел "волков" вперёд. Пауло получил скидку от Пеллегрини и с линии штрафной пробил в дальний нижний угол. Ещё через две минуты Лоренцо добавил к ассисту гол – Дзаньоло ворвался на левый край штрафной и отдал передачу, а мяч срикошетил от защитника у Пеллегрини, залетев в ворота. 2:0!

На 68-й же минуте дело дошло и до разгрома – это Белотти забил дебютный гол за Рому, замкнув прострел от Дзаньоло. 3:0. Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.

Брага в родных стенах одержала победу над берлинским Унионом. Матч был равным, моментов возникало очень мало, однако на 77-й минуте португальцам удалось открыть счёт. Героем стал 22-летний Витинья, который сыграл на добивании после мощного лонгшота от Андре Орты. 1:0! Этот гол и решил судьбу противостояния.

Другой Унион – из бельгийского Сен-Жилуаза – выдал один из лучших матчей вечера. К ним в гости приехал Мальмё, который открыл счёт уже на 6-й минуте вследствие классной комбинации с врывом Сиссея на правый край штрафной. Хозяева сравняли на 17-й усилиями Берджееса – ему удалось замкнуть подачу из глубины на линию вратарской. Ещё через девять минут Унион СЖ забил второй гол, но его не засчитали из-за офсайда.

Отдыхать команды отправились при ничейном счёте, однако через 11 минут после старта второго тайма Мальмё снова вышел вперёд – это Телин замкнул прострел в центр штрафной ударом в правый нижний угол. Впрочем, бельгийцы не только не "поплыли", а ещё и перевернули ход встречи.

На 69-й минуте Теума выстрелом с дистанции восстановил статус-кво (голкипер проспал момент), а на 71-й Бонифейс ворвался на левый край штрафной и забил третий гол в ворота шведов! 3:2! Шокированный Мальмё капитулировал.

Буде-Глимт дома провёл довольно непростую встречу с Цюрихом. Открыть счёт в первом тайме норвежцам не удалось, однако при этом они ещё и пропустили перед перерывом. К счастью для хозяев, офсайд не дал швейцарцам отпраздновать, а после перерыва они быстро похоронили сами себя.

На 54-й минуте автогол Сельнеса помог Буде-Глимту выйти вперед, а ещё через четыре минуты Велтесен удвоил преимущество "полярников", замкнув прострел от Сольбаккена. 2:0! Цюрих отыграл один мяч усилиями Адвиджая аж на 81-й минуте, но спастись от поражения гости не смогли.

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