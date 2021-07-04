"Сразу после финального свистка поймал себя на мысли, что постоянно фартить не может. А запас везения наша сборная, похоже, исчерпала в предыдущем поединке – со шведами. Если откровенно, то у меня стало тревожно на сердце, когда я увидел наш стартовый состав. В футболе есть золотое правило: победный состав не меняют. А тут сразу столько перестановок, что явно не пошло украинцам на пользу.

Нельзя не упомянуть и об антирекорде – трех пропущенных голах после стандартных положений. То, что при четвертом взятии ворот Андрей Ярмоленко оказался в роли стороннего наблюдателя – не в диковинку. Он банально не умеет защищаться. Однако элементарные ошибки Николая Mатвиенко практически в каждой игре заставляют задать Андрею Шевченко вопрос: нужен ли нам такой игрок в центре обороны?

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Впрочем, скорее, такой уровень нашей сборной. Когда отсутствует запредельная самоотдача, нет везения, куража у Георгия Бущана, то провальные поединки с Австрией и Англией не кажутся случайными. И хорошо, что при такой игре удалось пробиться в восьмерку лучших команд Европы. Такое бывает раз в жизни.

Когда счет стал 0:3, а Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко выглядели статистами, то, казалось, Андрей Шевченко таки вспомнит об Артеме Довбике и предоставит ему еще одну возможность сыграть за главную команду страны. Но не тут то было! Хотя гренадер СК Днепр-1 в историческом сражении со Швецией доказал, что на него можно рассчитывать", – цитирует Ивана Гецко meta-ratings.

Напомним, Украина болезненно проиграла сборной Англии со счетом 0:4. Три мяча из четырех в ворота "сине-желтых" англичане забили после стандартов.

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