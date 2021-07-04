"Неожиданными были быстрые голы, особенно в начале матча. Потом показалось, что сборная Украины выровняла игру. Реализация моментов у англичан на этом чемпионате Европы на высшем уровне – Кейн имеет момент и забивает его, именно это и отличает великого мастера. На мой взгляд, Украина немножко переоценила себя, отсюда и такое, достаточно жесткое поражение.

Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча

В составе сборной Англии можно отметить Харри Кейна, который забивает голы в нужный момент. Что касается сборной Украины, то мне сложно кого-то выделить, когда команда проигрывает с таким счетом", – цитирует Семина SportBox.

Напомним, Украина пробилась в плей-офф с третьего места группы, а в 1/8 финала одолела шведов (2:1). Сборная Англии оказалась для подопечных Шевченко слишком сложным соперником.

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