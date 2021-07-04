"Одразу після фінального свистка зловив себе на думці, що постійно щастити не може. А запас везіння наша збірна, схоже, вичерпала у попередньому поєдинку – зі шведами. Якщо відверто, то мені стало тривожно на серці, коли я побачив наш стартовий склад. У футболі є золоте правило: переможний склад не змінюють. А тут одразу стільки перестановок, що явно не пішло українцям на користь.

Не можна не згадати і про антирекорд – три пропущені голи після стандартних положень. Те, що при четвертому взятті воріт Андрій Ярмоленко опинився в ролі стороннього спостерігача – не в дивину. Він банально не вміє захищатися. Однак елементарні помилки Миколи Mатвієнка практично в кожній грі змушують поставити Андрію Шевченку питання: чи потрібен нам такий гравець в центрі оборони?

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Втім, скоріше, такий рівень у нашої збірної. Коли відсутня неймовірна самовіддача, немає везіння, куражу у Георгія Бущана, то провальні поєдинки з Австрією і Англією не здаються випадковими. І добре, що за такої гри вдалося пробитися до вісімки найкращих команд Європи. Таке буває раз у житті.

Коли рахунок став 0:3, а Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко виглядали статистами, то, здавалося, Андрій Шевченко таки згадає про Артема Довбика і дасть йому ще одну можливість зіграти за головну команду країни. Та де там! Хоча гренадер СК Дніпро-1 в історичному поєдинку зі Швецією довів, що на нього можна розраховувати", – цитує Івана Гецка meta-ratings.

Нагадаємо, Україна болісно програла збірній Англії з рахунком 0:4. Три м'ячі з чотирьох у ворота "синьо-жовтих" англійці забили після стандартів.

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