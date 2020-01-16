Генеральный директор Олимпика оценил трансферы своего клуба

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Висенте был в Динамо, с молодежью работал. Подтягивает оттуда ребят, которых знает лично. Поэтому Никита Кравченко не случайно у нас. Кичак – отличный вратарь. Слава богу, что он вернулся. Большая надежда на него. Он вселяет надежду. Когда он стоит в воротах, спокойно смотришь матч.

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От нас ушел Геннадий Пасич. Так получилось, что с ним надо было распрощаться, а его брат остался. Так в футболе бывает. Они всегда вместе были, а сейчас Висенте не видит Геннадия в составе.

Легионеры, которые были при прошлом тренере, не подошли. Кроме Шахаба, наверное. А так мы со всеми распрощались, они покинули расположение, думаю, их уже не будет в составе. Это была попытка поработать с бразильцами, видимо, это не наше", – поделился Антонов в комментарии Футбол News.

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