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Олимпик просматривает Ксёнза

20:39 9 Читати українською
Олимпик просматривает Ксёнза
Павел Ксенз / Фото: соцсети

Экс-хавбек львовских Карпат Павел Ксенз может продолжить карьеру в донецком клубе.

Бывший полузащитник львовских Карпат Павел Ксенз находится на просмотре в донецком Олимпике, сообщает портал Tribuna.com.

31-летний хавбек тренируется с командой в Харькове.

Последним клубом Павла Ксенза была польская Сандецья, которую он покинул в конце июня.

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