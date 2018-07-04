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Олімпік переглядає Ксьонза

20:39 134 Читать на русском
Олімпік переглядає Ксьонза
Павло Ксьонз / Фото: соцмережі

Екс-хавбек львівських Карпат Павло Ксьонз може продовжити кар'єру в донецькому клубі.

Колишній півзахисник львівських Карпат Павло Ксьонз перебуває на перегляді в донецькому Олімпіку, повідомляє портал Tribuna.com.

31-річний хавбек тренується з командою у Харкові.

Останнім клубом Павла Ксьонза була польська Сандеція, яку він покинув наприкінці червня.

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