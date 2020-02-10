Олимпик подписал двух украинцев с опытом выступлений за рубежом

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Донецкий Олимпик объявил о подписании двух новых игроков, сообщает официальный сайт клуба.

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В частности, к команде присоединился нападающий Денис Баланюк, заключив соглашение на два года. Форвард будет выступать под номером 17. Интересно, что последним клубом 23-летнего экс-игрока Днепра была краковская Висла, которую он покинул 30 августа 2019 года и с тех пор оставался без команды.

Еще одним новобранцем дончан стал защитник Дмитрий Литвин, который будет выступать под 3-м номером. Срок его соглашения с клубом не сообщается. Последним клубом 23-летнего экс-защитника Бенфики была луганская Заря, которую он покинул 17 января этого года.

Напомним, Олимпик в чемпионате Украины занимает 9 место, имея в своем активе 18 очков.

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