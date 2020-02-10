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Олімпік підписав двох українців з досвідом виступів за кордоном

16:54 201 Читать на русском
Олімпік підписав двох українців з досвідом виступів за кордоном
Олімпік під час тренувального процесу у Туреччині / ФК Олімпік

Вісенте Гомес продовжує комплектувати свою команду перед стартом другої частини сезону.

Донецький Олімпік оголосив про підписання двох нових гравців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зокрема, до команди приєднався нападник Денис Баланюк, уклавши угоду на два роки. Форвард виступатиме під номером 17. Цікаво, що останнім клубом 23-річного екс-гравця Дніпра була краківська Вісла, яку він покинув 30 серпня 2019 року і з того часу залишався без команди.

Ще одним новобранцем донеччан став захисник Дмитро Литвин, який виступатиме під 3-м номером. Термін його угоди з клубом не повідомляється. Останнім клубом 23-річного екс-захисника Бенфіки була луганська Зоря, яку він залишив 17 січня цього року.

Нагадаємо, Олімпік у чемпіонаті України посідає 9 сходинку, маючи у своєму активі 18 очок.

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Олімпік Олімпік Денис Баланюк Денис Баланюк Трансфери Дмитро Литвин Дмитро Литвин Трансфери чемпіонату України
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