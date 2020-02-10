Олімпік підписав двох українців з досвідом виступів за кордоном

Вісенте Гомес продовжує комплектувати свою команду перед стартом другої частини сезону.

Донецький Олімпік оголосив про підписання двох нових гравців, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лебеденко назвав фактори, через які не закріпився в Луго

Зокрема, до команди приєднався нападник Денис Баланюк, уклавши угоду на два роки. Форвард виступатиме під номером 17. Цікаво, що останнім клубом 23-річного екс-гравця Дніпра була краківська Вісла, яку він покинув 30 серпня 2019 року і з того часу залишався без команди.

Ще одним новобранцем донеччан став захисник Дмитро Литвин, який виступатиме під 3-м номером. Термін його угоди з клубом не повідомляється. Останнім клубом 23-річного екс-захисника Бенфіки була луганська Зоря, яку він залишив 17 січня цього року.

Нагадаємо, Олімпік у чемпіонаті України посідає 9 сходинку, маючи у своєму активі 18 очок.

Динамо виглядає цікавіше, або Чому академія Шахтаря – неефективна