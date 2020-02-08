Лебеденко назвал факторы, из-за которых не закрепился в Луго

Новичок Олимпика Орест Лебеденко, перешедший на правах аренды из Луго, подытожил этап карьеры в Испании.

Напомним, арендное соглашение Лебеденко с Олимпиком рассчитано до конца сезона 2020/21. В текущем сезоне 21-летний экс-карпатовец провел за Луго лишь 6 поединков.

"Я не имел особой практики в Луго, поэтому мы приняли совместное решение, что мне лучше уйти в аренду, чтобы больше играть. Был не один вариант продолжения карьеры, но Олимпик стал самым конкретным в этом плане. На самом деле, разговоры о то, что я уйду в аренду, были еще до открытия трансферного окна.

Райо Вальекано проиграл апелляцию по "делу Зозули" – решение о наказании вступило в силу

Почему не заиграл? Это футбол. Возможно, я недорабатывал до требований наставника. Хотя на тот момент, думаю, отдавал всего себя, чтобы получить доверие от тренера. Может, сказалось и то, что я был самым молодым в команде, где-то не хватило опыта. Да, играл я мало, но я не делаю из этого трагедии. Наверное, так должно было быть. Хотя по себе чувствую, что за прошлый год я стал сильнее. Теперь буду стараться доказать, что готов выходить на поле в составе Олимпика", – рассказал Лебеденко Sport.ua.

"У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020