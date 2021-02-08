Бенито удивил амбициозными планами Олимпика на вторую часть сезона
13:58 - Читати українською
Нигерийский полузащитник Олимпика Бенито, который выступает за донецкий клуб на правах аренды из киевского Динамо, подвел итоги тренировочных сборов.
"Три недели мы плечом к плечу готовились к возобновлению чемпионата. От сборов остались самые позитивные эмоции. Олимпик вернулся в Украину, чтобы побеждать. Мы очень мотивированы.
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Уверен, весеннюю часть турнира мы пройдем значительно ровнее и сможем финишировать там, где нас хотят видеть болельщики", – цитирует Бенито официальный сайт Олимпика.
Напомним, в первом официальном матче подопечные Игоря Климовского встретятся с киевским Динамо.
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