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Олимпик надеется сыграть в финале Кубка Украины-2019/20 на Донбасс Арене

16 мая 10:08 131 Читати українською
Олимпик надеется сыграть в финале Кубка Украины-2019/20 на Донбасс Арене
Донбасс Арена / ФК Шахтер

Донецкий Олимпик выразил свои надежды в следующем году выйти в финал Кубка Украины и сыграть против Шахтера на Донбасс Арене.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

"15 мая Шахтер в финале Кубка Украины обыграл петровский Ингулец и завоевал свой 13-й Кубок страны!

Шахтер – Ингулец – 4:0 – видео голов и обзор матча

В финальном матче "горняки" разгромили соперника со счетом 4:0, чем в очередной раз подтвердили свое многолетнее доминирование в украинском футболе.

Успешные выступления Шахтера в Украине и Европе – результат колоссального труда огромного количества людей. И, конечно же, они были бы не возможны без преданных болельщиков на оранжево-черных трибунах. Олимпик желает победителям Кубка и в будущем удерживать ту планку профессионализма, которая служит примером для многих клубов по всему миру!

С победой, дончане!!!

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А в будущем году в финале Кубка Украины надеемся увидеть настоящее донецкое дерби между Шахтером и Олимпиком на великолепной Донбасс Арене!", – говорится в заявлении на официальном сайте Олимпика.

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Шахтер Шахтер Олимпик Олимпик Кубок Украины Ингулец - Шахтер Донбасс Арена
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