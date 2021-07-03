Украинскую Премьер-лигу, похоже, уже совсем скоро ждет грандиозная рокировка с участием четырех клубов.

Десна и Олимпик не будут участвовать в розыгрыше УПЛ сезона 2021/22. Причиной являются серьезные финансовые проблемы, утверждает журналист Олег Ящук.

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По информации источника, очень плачевная ситуация у черниговцев. Ее представители уже отправились в Москву к главному акционеру с надеждой решить вопрос.

Сейчас есть два претендента, которые могут заменить Десну и Олимпик в элите – это Минай и Металлист Ярославского. Пока идут переговоры. Информация об участии Металлиста в элите появлялась еще более двух недель назад.

Заметим, Минай по итогам кампании УПЛ 2020/21 понизился в классе, заняв последнее место, Десна финишировала шестой, а Олимпик – тринадцатым. Харьковчане же повысились из Второй в Первую лигу.

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