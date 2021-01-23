Шахтер встречаелся с Лудогорцем в спарринге в рамках зимних сборов. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Лудогорец – 2:2

Голы: Соломон, 5, Коноплянка, 55 – Икоко, 58, Каули, 60

Лудогорец стал вторым спарринг-партнером Шахтера во время турецких сборов "горняков". В первом поединке подопечные Каштру расписали результативную ничью с польским Лехом (1:1). Последний раз действующий чемпион Украины встречался с болгарами летом 2019-го также в товарищеском поединке, тогда Шахтер победил со счетом 0:3.

Соперники аккуратно начали матч, особо не заостряя игру и похоже такой темп "убаюкал" болгарскую команду, ведь уже на 5-й минуте "горняки" праздновали взятие ворот. Во время длительной позиционной атаки Алан Патрик разрезным пасом нашел в штрафной соперника Манора Соломона, у израильтянина было достаточно времени, чтобы откатить матч под удобную правую ногу и мощным ударом прошил голкипера.

После гола кардинальных изменений на поле не произошло, подопечные Каштру продолжали конролировать ход матча. Похоже, что указанием португальского специалиста было именно отработка позиционной игры, мяч большую часть времени находился в центре поля. Лудогорец несколько раз пытался перехватывать мяч и выбегать в атаку, но никакой серьезной угрозы для ворот Пятова не было.

Ближе до свистка на перерыв, глядя, что вратарь сборной Украины скучает на поле, Каштру решил заменить его на менее опытного Евгения Гриценко. Для 25-летнего голкипера сразу состоялось боевое крещение, игрок болгарского клуба почти вплотную расстреливал ворота Шахтера, но Гриценко не подвел и парировал удар.

На второй тайм Луиш Каштру сменил сразу 10 футболистов и это проявилось на игре. Шахтер стал действовать гораздо острее, Коноплянка и Марлос значительно прибавили динамики к атакам "горняков", что и конвертировалось во второй гол. Именно Коно в своем стиле сместился с левого фланом ближе к центру и низом отправил мяч в дальний угол ворот.

Высокая сосредоточенность на атаке спровоцировала провал в защите донецкого клуба. Уже через три минуты после гола Евгения, игрок Лудогорца Сисинью выполнил ювелирную диагональ на Джордана Икоко, который убежал от защитников Шахтера и вышел на свидание с Гриценко, и здесь уже украинский голкипер не спас.

Футболисты болгарского клуба почувствовали вкус крови и заметили слабое место соперника. Второй гол Лудогорца не заставил себя долго ждать. Форвард номинальных гостей Каули получил мяч у штрафной "горняков", бразилец без проблем прошел коридором между Кривцовым и Бондарем, которые банально не успевали за соперником, и сравнял счет на табло.

На этом игроки Лудогорца не остановились и продолжали наступать на владение украинцев. Тренерский штаб Шахтера освежил вратарскую позицию, выпустив Трубина. Анатолий оправдал свой выход и не позволил гостям выйти вперед, осуществив несколько хороших сейвов. Через 25 минут после выхода на поле был заменен также и Коноплянка, вместо ветерана на поле появился молодой талант "горняков" Мудрик.

Поединок завершался на высоких скоростях, обе команды верили, что могут выйти из поединка победителями. Несмотря на это, финальный свисток зафиксировал боевую ничью 2:2, которую вряд ли подопечные Каштру смогут считать положительным результатом.