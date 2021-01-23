Денис Олейник сделал все возможное для победы Сейнайоки в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Ильвес – Сейнайоки – 5:3

Голы: Сарр, 11, (пен.) Аспегрен, 19, Ветели, 33, Райттинен, 60, Меме, 64 – Олейник, 10, 89, Джервис, 41 (пен.)

Быстрый гол Олейника только разозлил Ильвес, который в чемпионате Финляндии идет на две строчки выше Сейнайоки. Соперник ответил тремя голами, но Джервис с пенальти давал надежду на положительный результат.

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Хозяева доказали свое преимущество после перерыва. Райттинен и Меме еще дважды пробили ворота Сейнайоки, доведя счет до 5:2. Не сдавался только Олейник – под занавес встречи украинец оформил дубль, позволив партнерам избежать разгрома.

Добавим, что Сейнайоки возобновит официальный сезон 6 февраля, когда сыграет матч Кубка Финляндии против Оулу.

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