Эпопея с рокировкой Олимпика и Миная в украинской Премьер-лиге все ближе к завершению.

Дончан, которые недавно официально снялись из УПЛ, заменит Минай. Клубы украинской элиты уже дали согласие на возвращение закарпатцев, информирует Meta-ratings.

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Соответствующее решение будет официально принято на одном из ближайших исполкомов УАФ, который должен состояться после согласования нюансов по поводу всех участников Премьер-лиги, а также Первой и Второй лиг.

Заметим, в первом туре Олимпик должен был сыграть с Динамо. Сейчас судьба матча неизвестна. Минай, в свою очередь, предыдущую кампанию УПЛ завершил на последней ступеньке и понизился в классе.

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