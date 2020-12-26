Олимпик близок к подписанию 16-летнего форварда из США
07:30 - Читати українською
Донецкий Олимпик готовит очень неожиданный трансфер в ближайшее время.
Как стало известно "Футбол 24" из надежных источников, Олимпик может подписать 16-летнего форварда из США Томаса Довидайтиса.
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Этнический литовец на днях находился на просмотре в Киеве. Его основная позиция – центральный нападающий. Довидайтис отличается своим высоким ростом – около 2 метров.
К слову, Олимпик занимает 7 место в чемпионате Украины, имея в активе 17 очков после 12 сыгранных матчей.
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Источник: Футбол 24
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