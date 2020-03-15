Олимпик – Ворскла: анонс матча УПЛ

Олимпик в рамках 23-го тура УПЛ принимает Ворсклу. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч очень важен в контексте борьбы за выживание, но обе команды даже имеют шансы на зону плей-офф за еврокубки – хотя вряд ли сейчас тренеры и футболисты мечтают о них. Ворскла только недавно оторвалась от зоны вылета, поднявшись на десятую строчку и держась на расстоянии шести очков от Карпат. Олимпик, в свою очередь, упал на одиннадцатую – и тут уже от "львов" отделяют всего четыре зачётных балла. Словом, во избежание рискованной ситуации в конце сезона (если его доиграют) сегодня очень необходима победа.

Статистика противостояния

Всего: 17 матчей, 5 побед Олимпика, 6 ничьих, 6 побед Ворсклы, разница мячей 19-23.

В Премьер-лиге: 14 матчей (+4, =5, -5, 18-21)

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В игровом плане команды находятся на разных полюсах. Ворскла в новом году набрала хороший темп, едва не сыграв вничью с Динамо и одолев в родных стенах Шахтер, а неделю назад полтавчане победили Олимпик. Единственной неудачей стал разгром от Мариуполя, который опустил "зелёно-белых" на землю. Дела дончан намного хуже: они проиграли во всех весенних матчах, а общая безвыигрышная серия "олимпийцев" составляет уже семь матчей – как следствие, свой пост покинул главный тренер Висенте Гомес. На матч против Ворсклы команду выведет Игорь Климовский. Сегодня ему крайне необходимо набрать хотя бы одно очко, хотя при безумных кадровых проблемах это сделать будет невероятно сложно.

Предыдущий матч. 07.03.2020. 22-й тур чемпионата Украины-2019/2020.

Ворскла – Олимпик – 1:0

Гол: В. Кулач (63).

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Дегтярёв, Шахаб, Зотько, Кравчук (Олимпик)

Травмированные: Вербный, Лукьянчук (Олимпик)

Самые результативные матчи – 5 голов

11.03.2017. 20-й тур чемпионата Украины-2016/2017

Олимпик – Ворскла – 3:2



09.12.2017. 19-й тур чемпионата Украины-2017/2018

Олимпик – Ворскла – 1:4

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Ворскла

Олимпик: Кичак – Литвин, Гришко, Литвин, Лебеденко – Кравченко – Тейшейра, Политыло, Завийский, Пасич – Балашов

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Пуцлин, Скляр – Кане, Степанюк, Луизао – Кулач

"Изюминки"

– Ворскла проведет 350-й гостевой матч в чемпионатах.

– Проигрышная клубная рекордная выездная серия Ворсклы с 14 сентября прошлого года длится 9 игр.

– "Олимпийцы" не набирают очков в Чемпионате в течение двух рекордных для клуба проигрышных сериий: общей из семи матчей и домашней – из четырёх.

– Во всех домашних матчах Олимпик забивает голы Ворскле.

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Ворскла, учитывая последние результаты и проблемы Олимпика, выглядит фаворитом поединка, но много голов не будет. Полтавчане на днях выбили Десну из Кубка Украины, поэтому сил у них не так уж и много – да и не столь ещё крутая команда у Юрия Максимова, чтобы устраивать грандиозные избиения. Вероятно, всё завершится минимальной победой "зелёно-белых".

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