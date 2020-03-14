Васин рассказал о зимних изменениях в Ворскле

Форвард Ворсклы Денис Васин поделился мыслями по поводу последних успехов полтавской команды.

"Что изменилось за зиму? Почему команда такая агрессивная? Не знаю, как ответить на этот вопрос. Вы всё видите на поле. Изменился тренировочный процесс с приходом главного тренера.

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Немного другой стала атмосфера в команде. Пришли новые футболисты, мы их хорошо приняли. У нас достаточно хороший и дружный коллектив. Несмотря на то, что у нас легионеры – они практически все уже достаточно хорошо говорят на русском. Мы друг друга хорошо понимаем", – сказал Васин в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, 12 марта Ворскла в 1/4 финала Кубка Украины минимально одолела Десну и вышла в полуфинал турнира, где встретится с Мариуполем.

Свой ближайший поединок в УПЛ подопечные Максимова проведут в воскресенье, 15 марта, на выезде против Олимпика.

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