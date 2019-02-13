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Олимпиакос – Динамо: скауты сразу нескольких европейских клубов посетят матч Лиги Европы

14:17 173 Читати українською
Олимпиакос – Динамо: скауты сразу нескольких европейских клубов посетят матч Лиги Европы
ФК Динамо

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы Олимпиакос – Динамо посетят скауты многих европейских клубов.

По информации Fueled With Sports, на трибунах стадиона Караискакис будут представители дортмундской Боруссии, Айнтрахта, Вердера и Дженоа.

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Отмечается, что Боруссия и Вердер будут следить за хавбеком греческого клуба Мохаммедом Камара, а Дженоа – за защитником Олимпиакоса Леонардо Кутрисом. Об интересе к футболистам Динамо не сообщается.

Отметим, что поединок Олимпиакос – Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится уже в четверг, 14 февраля. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

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Лига Европы1/16 финалаКараискакис (Пирей)

Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
до матча
20
час
:
55
мин
Динамо Киев
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Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Олимпиакос - Динамо Киев Олимпиакос Олимпиакос Караискакис
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