Олимпиакос – Динамо: скауты сразу нескольких европейских клубов посетят матч Лиги Европы

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы Олимпиакос – Динамо посетят скауты многих европейских клубов.

По информации Fueled With Sports, на трибунах стадиона Караискакис будут представители дортмундской Боруссии, Айнтрахта, Вердера и Дженоа.

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Отмечается, что Боруссия и Вердер будут следить за хавбеком греческого клуба Мохаммедом Камара, а Дженоа – за защитником Олимпиакоса Леонардо Кутрисом. Об интересе к футболистам Динамо не сообщается.

Отметим, что поединок Олимпиакос – Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится уже в четверг, 14 февраля. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

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