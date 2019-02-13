"Не знаю, как Мартинш решит этот вопрос в матче с Динамо", – Чигринский назвал самое слабое место в Олимпиакосе

Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский поделился ожиданиями накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и киевским Динамо.

"Как бы ни прискорбно было это признавать, но, кажется, в этом году Олимпиакос демонстрирует наиболее целостный, стабильный и зрелищный футбол в Суперлиге.

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Динамо критически важно не проиграть на чужом поле. Хотя то, что киевляне начинают новый год с такой важной и сложной игры, когда Олимпиакос находится на пике, говорит о том, что задача у подопечных Хацкевича сложная. Считаю, что хорошим результатом будет ничья.

Удивительно, но все, о чем я говорил, нахваливая пирейский клуб в матче с ПАОКом не продемонстрировал. При португальском наставнике они вообще крайне редко используют высокий прессинг. То есть дают сопернику начинать атаки и разыгрывать мяч. В этом случае ничем хорошим это не закончилось.

Слабые места у Олимпиакоса тоже есть. Я бы отметил правый фланг обороны. Травмирован основной защитник Аль-Абделлауи, а альтернатива у тренеров только одна – 33-летний Торосидис.

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Лучшие годы Василиса остались позади, и, если честно, я не знаю, как Мартинш (тренер Олимпиакоса. – прим. Футбол 24) будет решать этот вопрос в поединке против Динамо. Торосидис – опытный, искусный игрок, но в этом амплуа возраст сказывается особенно остро. Играть без потери качества в режиме двух матчей в неделю для него откровенно сложно", – цитирует Чигринского Спорт-Экспресс.