Олімпіакос – Динамо: скаути одразу декількох європейських клубів відвідають матч Ліги Європи

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос – Динамо відвідають скаути багатьох європейських клубів.

За інформацією Fueled With Sports, на трибунах стадіону Георгіос Караіскакіс будуть представники дортмундської Борусії, Айнтрахта, Вердера і Дженоа.

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Відзначається, що Борусія і Вердер стежитимуть за хавбеком грецького клубу Мохамедом Камара, а Дженоа – за захисником Олімпіакоса Леонардо Кутрісом. Про інтерес до футболістів Динамо не повідомляється.

Відзначимо, що поєдинок Олімпіакос – Динамо в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться вже в четвер, 14 лютого. Початок матчу о 19:55 за київським часом.

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