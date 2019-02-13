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Олімпіакос – Динамо: скаути одразу декількох європейських клубів відвідають матч Ліги Європи

14:17 671 Читать на русском
Олімпіакос – Динамо: скаути одразу декількох європейських клубів відвідають матч Ліги Європи
ФК Динамо

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос – Динамо відвідають скаути багатьох європейських клубів.

За інформацією Fueled With Sports, на трибунах стадіону Георгіос Караіскакіс будуть представники дортмундської Борусії, Айнтрахта, Вердера і Дженоа.

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Відзначається, що Борусія і Вердер стежитимуть за хавбеком грецького клубу Мохамедом Камара, а Дженоа – за захисником Олімпіакоса Леонардо Кутрісом. Про інтерес до футболістів Динамо не повідомляється.

Відзначимо, що поєдинок Олімпіакос – Динамо в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться вже в четвер, 14 лютого. Початок матчу о 19:55 за київським часом.

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Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
до матчу
21
год
:
41
хв
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Олімпіакос - Динамо Олімпіакос Олімпіакос Караіскакіс
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год
:
41
хв
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19:55
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