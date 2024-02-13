Месси может оказаться среди соперников Украины – аргентинец сам будет принимать решение
Нападающий Интера Майами Лионель Месси уже получил приглашение от главного тренера олимпийской сборной Аргентины.
Накануне команда Хавьера Маскерано добыла путевку на Олимпиаду 2024 года. Потенциальными соперниками аргентинцев стала сборная Украины, которая впервые в истории будет участвовать в этом турнире.
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Наставник Аргентины U-23 хочет, чтобы в команде был Лионель Месси. "Все знают о моей дружбе с Месси. Такой футболист может помочь нам на Олимпиаде. Но, очевидно, решение будет зависеть от него и от обстоятельств", – цитирует Маскерано ESPN.
Напомним, регламент футбольного турнира Олимпиады предусматривает, что команды могут заявлять по три более опытных игрока. Лео Месси уже принимал участие в Олимпийских играх, завоевав золотую медаль в Пекине 2008 года.