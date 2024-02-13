Накануне команда Хавьера Маскерано добыла путевку на Олимпиаду 2024 года. Потенциальными соперниками аргентинцев стала сборная Украины, которая впервые в истории будет участвовать в этом турнире.

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Наставник Аргентины U-23 хочет, чтобы в команде был Лионель Месси. "Все знают о моей дружбе с Месси. Такой футболист может помочь нам на Олимпиаде. Но, очевидно, решение будет зависеть от него и от обстоятельств", – цитирует Маскерано ESPN.

Напомним, регламент футбольного турнира Олимпиады предусматривает, что команды могут заявлять по три более опытных игрока. Лео Месси уже принимал участие в Олимпийских играх, завоевав золотую медаль в Пекине 2008 года.