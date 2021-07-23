Сборная Украины примет участие в торжественном параде вместе с атлетами других национальных команд. Где смотреть церемонию открытия Олимпийских игр-2020 в Токио онлайн и на каком канале, рассказывает "Футбол 24".

В пятницу, 23 июля, состоится церемония открытия летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые из-за пандемии перенесли на 2021 год. Торжественная часть начнется в 13:50 и продлится до 18:00. В прямом эфире торжество покажет телеканал UA: ПЕРШИЙ. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на диджитал-платформе Суспільне Спорт.

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Церемония открытия Олимпийских игр-2020: где смотреть торжественную часть

Комментировать олимпийскую церемонию открытия будут ведущие Дмитрий Лазуткин и Сергей Цукило, к ним приобщатся спортивные эксперты. Перед этим в эфир выйдет программа "Студия Олимпийские игры" (начало – в 13:10), а по завершении торжественной части – первый дайджест из Токио "Время Олимпийских игр" (начало – в 21:45), в котором украинские журналисты расскажут о самом интересном, что осталось за кадром церемонии открытия.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля и завершится 8 августа. На главном планетарном спортивном форуме Украину представят 158 олимпийцев в 25-ти видах спорта и 30-ти дисциплинах, это наименьший состав нашей сборной за всю историю выступлений на летних Играх.

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