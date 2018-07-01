Олич – о вылете Германии с ЧМ-2018: Сначала подумал, что это шутка

Ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич поделился мнением о вылете сборной Германии с ЧМ-2018.

"После победы сборной Германии над сборной Швеции со скользким счетом, многие подумали – типичный футбол от дальновидных немцев, снова не выкладываются на полную.

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Когда немцы играли против корейцев, я был на тренировочной базе, работал с командой. Мне сказали, что сборная Германии проиграла со счетом 2:0. Я подумал, что это шутка, поэтому пропустил мимо ушей.

Все начали обсуждать провал сборной Германии, и тогда мне пришлось поверить. Возникла идея, что немцы играли в меньшинстве, может даже вдевятером, плюс корейцы забили с пенальти – нет, все оказалось не так.

Пересмотрел игру. Немцы вообще не контролировали ход событий. Какие-то всплески менялись апатией. Не узнал ребят", – цитирует Олича FourFourTwo.