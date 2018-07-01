Оліч – про виліт Німеччини з ЧС-2018: Спочатку подумав, що це жарт

Асистент головного тренера збірної Хорватії Івіца Оліч поділився думкою про виліт збірної Німеччини з ЧС-2018.

"Після перемоги збірної Німеччини над збірною Швеції зі слизьким рахунком, багато хто подумав – типовий футбол від далекоглядних німців, які знову не викладаються на повну.

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Коли німці грали проти корейців, я був на тренувальній базі, працював з командою. Мені сказали, що збірна Німеччини програла з рахунком 2:0. Я подумав, що це жарт, тому пропустив повз вуха.

Всі почали обговорювати провал збірної Німеччини, і тоді мені довелося повірити. Виникла ідея, що німці грали в меншості, може навіть удев'ятьох, плюс корейці забили з пенальті – ні, все виявилося не так.

Переглянув гру. Німці взагалі не контролювали хід подій. Якісь сплески змінювалися апатією. Не впізнав хлопців", – цитує Оліча FourFourTwo.