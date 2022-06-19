Чемпионат Финляндии, 11 тур

Сейнайоки – Интер Турку – 1:1

Голы: Олейник, 4 – Форселл, 34

Команда Дениса Олейника принимала прямого конкурента в борьбе за место в верхней части таблицы и уже на 4-й минуте смогла выйти вперед. Забил наш земляк, но сделал это курьезно. После удара украинца мяч сначала попал в другого игрока, а затем закатился в ворота. Интер отыгрался еще до перерыва благодаря эффектному выстрелу Форселла. Больше счет не менялся.

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Отметим, что Олейник прервал свою безголевую серию в рамках чемпионата Финляндии. В прошлый раз он забивал еще в первом туре. Всего в нынешнем сезоне в активе Дениса уже 4 гола и 2 ассиста за 15 матчей в составе Сейнайоки во всех турнирах.