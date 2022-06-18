Воспитанник Динамо неделю назад перебрался в состав действующих чемпионов Польши, а сегодня дебютировал за свой новый клуб. Лех в товарищеском матче уступил Видзеву (1:2). В обоих пропущенных голах хозяев есть вина голкиперов.

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Артур Рудько вышел в стартовом составе и уже на 9-й минуте вынужден был доставать мяч из сетки. Украинец не смог правильно подстроиться и пропустил в угол между руками. В конце концов, его конкурент тоже сконфузился. После углового Филипп Беднарек возлагал надежды на помощь штанги, от которой мяч и залетел в ворота.

Пропущенный гол Артура Рудько на видео, начиная с 23:30. Конфуз Беднарека – на 1:34:50.