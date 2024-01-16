В ночь с 12 на 13 января российские оккупанты обстреляли в Херсоне школу, на футбольном поле которой защитник сборной Украины Александр Караваев пять лет назад проводил мастер-класс. Это мероприятие состоялось 19 июня 2019 года во Всемирный день детского футбола.

Дом родителей Караваева оказался заблокирован в затопленном Херсоне

Как информирует полиция Херсонской области, от взрывной волны также пострадали расположенные поблизости многоэтажные дома и здание суда.

Российские оккупанты продолжают стирать Херсон с лица земли – обстрелы города не прекращаются ни на день. Больше всего страдает Корабельный район города, в котором находится эта школа. Он расположен ближе всего к Днепру, который разделяет свободный Херсон и оккупированный левый берег Херсонской области.