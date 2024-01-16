Російські війська обстріляли в Херсоні школу, яка запрошувала Олександра Караваєва для проведення футбольного заходу.

У ніч із 12 на 13 січня російські окупанти обстріляли в Херсоні школу, на футбольному полі якої захисник збірної України Олександр Караваєв п'ять років тому проводив майстер-клас. Цей захід відбувся 19 червня 2019 року у Всесвітній день дитячого футболу.

Будинок батьків Караваєва опинився заблокованим у затопленому Херсоні

Як інформує поліція Херсонської області, від вибухової хвилі також постраждали розташовані поблизу багатоповерхові будинки та будівля суду.

Російські окупанти продовжують стирати Херсон з лиця землі – обстріли міста не припиняються ні на день. Найбільше страждає Корабельний район міста, в якому розташована ця школа. Він розташований найближче до Дніпра, який розділяє вільний Херсон та окупований лівий берег Херсонської області.