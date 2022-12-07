Ханс-Дитер Флик продолжит руководить сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2022. Об этом информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

Провал Германии на ЧМ-2022: команда разделилась на два лагеря, – источник

Сегодня между тренером и представителями DFB состоялась встреча, которая продлилась 2,5 часа. На ней решалось, останется ли Флик на посту тренера "манншафт". В итоге стороны пришли к согласию – действующий тренер сборной Германии продолжит готовить команду к домашнему Евро-2024.

Флик провёл 19 матчей во главе наставника Бундестим. Под его руководством команда добыла 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Разница мячей сборной Германии за этот период – 52:17.

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