Ганс-Дітер Флік продовжить керувати збірною Німеччини, попри провал на ЧС-2022. Про це повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу (DFB).

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Сьогодні між тренером та представниками DFB відбулася зустріч, яка тривала 2,5 години. На ній вирішувалося, чи Флік залишиться на посаді тренера "манншафт". У результаті сторони дійшли згоди – чинний тренер збірної Німеччини продовжить готувати команду до домашнього Євро-2024.

Флік провів 19 матчів на чолі Бундестім. Під його керівництвом команда здобула 11 перемог, 6 разів зіграла внічию та зазнала 2 поразок. Різниця м'ячів збірної Німеччини за цей період – 52:17.

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