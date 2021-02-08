Отчетный поединок стал для Богдана Бутко дебютным в стартовом составе Эрзурума, но запомнился не благодаря украинцу. Ганский полузащитник хозяев Яу Аки умудрился получить две желтые карточки за минуту: первую – за нарушение правил, а вторую – за агрессивное поведение. Это случилось еще на 34-й минуте игры. Однако скандал разгорелся уже после игры.

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Оказывается 21-летний футболист арендован именно у Кайсериспора, и его обвиняют в намеренной помощи клубу, которому он принадлежит. Эрзурум уже отстранил Аки от работы с другими футболистами и планирует разорвать контракт. Добавим, что обе команды – прямые конкуренты в борьбе за выживание.

"Тот факт, что в турецком футболе еще возможны такие события, хорошо показывает, почему он находится в упадке. Нам предъявят обвинения в договорном матче, поэтому будет проведено расследование. Аки получил за минуту две желтые карточки в очень важном для нас матче, поэтому мы разрываем с ним контракт", – говорится в сообщении на официальном сайте Эрзурума.