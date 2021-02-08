Звітний поєдинок став для Богдана Бутка дебютним у стартовому складі Ерзурума, але запам'ятався не завдяки українцю. Ганський півзахисник господарів Яу Акі примудрився отримати дві жовті картки за хвилину: першу – за порушення правил, а другу – за агресивну поведінку. Це трапилося ще на 34-й хвилині гри. Однак скандал спалахнув уже після гри.

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Виявляється 21-річний футболіст орендований саме у Кайсеріспора, і його звинувачують у навмисній допомозі клубу, якому він належить. Ерзурум вже відсторонив Акі від роботи з іншими футболістами і планує розірвати контракт. Додамо, що обидві команди – прямі конкуренти у боротьбі за виживання.

"Той факт, що в турецькому футболі досі можливі такі події, добре показує, чому він перебуває у занепаді. Нам пред'являть звинувачення у договірному матчі, тому буде проведене розслідування. Акі отримав за хвилину дві жовті картки в дуже важливому для нас матчі, тому ми розриваємо з ним контракт", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ерзурума.