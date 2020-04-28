Одноклубник Самбрано рискует оказаться в тюрьме за домашнее насилие – его девушка показала изуродованное лицо и тело

Форварда Бока Хуниорс и сборной Колумбии Себастьяна Вилью подозревают в избиении собственной девушки.

Колумбийка Даниела Кортес не выдержала и в своем Instagram показала последствия ужасного отношения любимого.

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По ее словам, Вилья течение двух лет совместной жизни угрожает ей и ее семье, наносит физические и психологические унижения и силой удерживает у себя. Даниела показала ужасные синяки и порезы на своем лице, руках и шее. Девушка не может убежать в родную Колумбию, поэтому рассчитывает на помощь от аргентинских органов правосудия.

Добавим, что Вилья вместе с экс-динамовцем Карлосом Самбрано и другими игроками Бока Хуниорс стали чемпионами нынешнего розыгрыша чемпионата Аргентины.

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