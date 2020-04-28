toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Одноклубник Самбрано рискует оказаться в тюрьме за домашнее насилие – его девушка показала изуродованное лицо и тело

12:56 28 Читати українською
Одноклубник Самбрано рискует оказаться в тюрьме за домашнее насилие – его девушка показала изуродованное лицо и тело
Тевес и Вилья / TNT

Форварда Бока Хуниорс и сборной Колумбии Себастьяна Вилью подозревают в избиении собственной девушки.

Колумбийка Даниела Кортес не выдержала и в своем Instagram показала последствия ужасного отношения любимого.

"Ушла от того, кто меня унижал": россиянка обвинила Белькевича в насилии

По ее словам, Вилья течение двух лет совместной жизни угрожает ей и ее семье, наносит физические и психологические унижения и силой удерживает у себя. Даниела показала ужасные синяки и порезы на своем лице, руках и шее. Девушка не может убежать в родную Колумбию, поэтому рассчитывает на помощь от аргентинских органов правосудия.

Добавим, что Вилья вместе с экс-динамовцем Карлосом Самбрано и другими игроками Бока Хуниорс стали чемпионами нынешнего розыгрыша чемпионата Аргентины.

Аргентина, яку ми втратили: останній бій команди Марадони

Lamentablemente me toca hacer esto hoy,porque ya no aguanto más!! Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó! Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Cuidad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro,hago esto por miedo porque este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez pero la realidad es otra.Un maltratador tanto físico como sicólogico , y mucha gente está de testigo! No entiendo una persona “profesional” como es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar,siento un dolor muy grande tener que estar en un país que no conozco y donde estoy sola sin Mi familia y no poder viajar y salir corriendo con miedo que pase algo con mi vida y la de mi familia. Este es el verdadero Sebastian villa ,el que maltrata mujeres,porque no he sido la única. Yo solo le pedí a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija es lo único que necesito en estos momentos,ya no aguanto más me siento frustrada ante esta situación. No tengo otra opción por el bienestar de toda mi familia por que el es capaz de hacer cualquier cosa no saben la clase de hombre que es...

Публикация от Daniela Cortes M (@danicortesms)

blog_ava
Легенда сборной Германии переболел коронавирусом и призвал возобновить сезон со зрителями на трибунах
00:37
166
Теги
Мир Девушки футболистов Видеоновости Чемпионат Аргентины Бока Хуниорс Бока Хуниорс
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
3
час
:
4
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Шальке
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук