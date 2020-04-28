Одноклубник Самбрано ризикує опинитись у в'язниці за домашнє насилля – його дівчина показала понівечене обличчя та тіло

Форварда Бока Хуніорс та збірної Колумбії Себастьяна Вілью підозрюють у побитті власної дівчини.

Колумбійка Даніела Кортес не витримала і в своєму Instagram показала наслідки жахливого ставлення коханого.

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За її словами, Вілья упродовж двох років спільного життя погрожує їй та її сім'ї, завдає фізичних та психологічних страждань і силоміць утримує біля себе. Даніела показала жахливі синці і порізи на власному обличчі, руках та шиї. Дівчина не може втекти у рідну Колумбію, тому розраховує на допомогу від аргентинських органів правосуддя.

Додамо, що Вілья разом з екс-динамівцем Карлосом Самбрано та іншими гравцями Бока Хуніорс стали чемпіонами цьогорічного розіграшу чемпіонату Аргентини.

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