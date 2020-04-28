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Одноклубник Самбрано ризикує опинитись у в'язниці за домашнє насилля – його дівчина показала понівечене обличчя та тіло

28 квітня 12:56 439 Читать на русском
Одноклубник Самбрано ризикує опинитись у в'язниці за домашнє насилля – його дівчина показала понівечене обличчя та тіло
Тевес і Вілья / TNT

Форварда Бока Хуніорс та збірної Колумбії Себастьяна Вілью підозрюють у побитті власної дівчини.

Колумбійка Даніела Кортес не витримала і в своєму Instagram показала наслідки жахливого ставлення коханого.

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За її словами, Вілья упродовж двох років спільного життя погрожує їй та її сім'ї, завдає фізичних та психологічних страждань і силоміць утримує біля себе. Даніела показала жахливі синці і порізи на власному обличчі, руках та шиї. Дівчина не може втекти у рідну Колумбію, тому розраховує на допомогу від аргентинських органів правосуддя.

Додамо, що Вілья разом з екс-динамівцем Карлосом Самбрано та іншими гравцями Бока Хуніорс стали чемпіонами цьогорічного розіграшу чемпіонату Аргентини.

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Lamentablemente me toca hacer esto hoy,porque ya no aguanto más!! Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó! Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Cuidad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro,hago esto por miedo porque este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez pero la realidad es otra.Un maltratador tanto físico como sicólogico , y mucha gente está de testigo! No entiendo una persona “profesional” como es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar,siento un dolor muy grande tener que estar en un país que no conozco y donde estoy sola sin Mi familia y no poder viajar y salir corriendo con miedo que pase algo con mi vida y la de mi familia. Este es el verdadero Sebastian villa ,el que maltrata mujeres,porque no he sido la única. Yo solo le pedí a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija es lo único que necesito en estos momentos,ya no aguanto más me siento frustrada ante esta situación. No tengo otra opción por el bienestar de toda mi familia por que el es capaz de hacer cualquier cosa no saben la clase de hombre que es...

Публикация от Daniela Cortes M (@danicortesms)

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