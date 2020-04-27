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"Ушла от того, кто меня унижал": россиянка обвинила Белькевича в насилии

17:41 198 Читати українською
"Ушла от того, кто меня унижал": россиянка обвинила Белькевича в насилии
Анна Седокова и Валентин Белькевич / Фото из открытых источников

Бывшая жена Валентина Белькевича Анна Седокова рассказала, почему ушла от экс-футболиста Динамо.

"О чем мы с вами говорим, если даже сейчас меня каждый день осуждают за то, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера (того, кто совершает насилие над другими – прим.)?

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Ушла от того, кто унижал меня. Хотя меня останавливала даже собственная мать", – написала Седокова на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Белькевич и Седокова поженились в июне 2004-го. Меньше чем через два года пара рассталась – у них осталась дочь Алина. 1 августа 2014 года Валентин умер от тромбоэмболии.

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