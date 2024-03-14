Перед объявлением заявки Арсенал сообщил FA, что Бен Уайт не сможет сыграть в ближайших матчах сборной, поэтому дебютный вызов получил Джарред Брентвейт, который в Эвертоне играет рядом с Виталием Миколенко.

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Второй потенциальный дебютант также связан с "ирисками". Энтони Гордона также впервые вызвали в сборную. Напомним, 23-летний вингер устраивал бойкот, чтобы выбить себе трансфер в Ньюкасл. Также отметим возвращение в сборную Айвена Тоуни, который отбывал дисквалификацию за игру на тотализаторе.

Напомним, впереди у сборной Англии два товарищеских матча. 23 марта подопечные Гарета Саутгейта спарринг против Бразилии, а через три дня они будут принимать сборную Бельгии.