Перед оголошенням заявки Арсенал повідомив FA, що Бен Вайт не зможе зіграти у найближчих матчах збірної, тому дебютний виклик отримав Джарред Брентвейт, який в Евертоні грає поруч із Віталієм Миколенком.

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Другий потенційний дебютант також пов'язаний з "ірисками". Ентоні Гордона також вперше викликали у збірну. Нагадаємо, 23-річний вінгер влаштовував бойкот, щоб вибити собі трансфер у Ньюкасл. Також відзначимо повернення у збірну Айвена Тоуні, який відбував дискваліфікацію за гру на тоталізаторі.

Нагадаємо, попереду в збірної Англії два товариських матчі. 23 березня підопічні Гарета Саутгейта спаринг проти Бразилії, а через три дні вони прийматимуть збірну Бельгії.