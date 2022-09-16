"Честно говоря, я не могу поверить, что кто-то придумал провести этот спарринг за две недели до решающего для нас матча в Лиге наций. Вместо того чтобы сосредоточиться на Черногории, мы имеем дело с невероятными вещами. Чувствую себя ужасно. Я думаю, что это решение не о футболе. Кто просто хотел вызвать споры. Жаль.

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Скажу вам точно, что ни один из этих игроков, вызванных на ближайшие матчи, в Россию не поедет. Даже если бы они хотели, уверяю вас ответственно, клубы не отпустят игроков, потому что они не обязаны отпускать их на товарищеские матчи, а тем более что ни ФИФА, ни УЕФА не гарантируют им безопасность в России", – цитирует Шехича Dnevni Avaz.

Добавим, что босниец является бывшим одноклубником Артема Кравца. Украинец обратился к Шехичу и Хаджиахметовичу, призвав Боснию игнорировать игру с Россией.

Напомним, боснийцы согласились на матч с Россией в Санкт-Петербурге 19 ноября, однако местное и европейское сообщество разразились возмущениями. Ведущие звезды сборной Боснии и Герцеговины публично выступили за бойкот поединка с оккупантами.

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