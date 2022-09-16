"Чесно кажучи, я не можу повірити, що хтось придумав провести цей спаринг за два тижні до вирішального для нас матчу в Лізі націй. Замість того, щоб зосередитися на Чорногорії, ми маємо справу з неймовірними речами. Почуваюся жахливо. Я думаю, що це рішення не про футбол. Хтось просто хотів викликати суперечки. Шкода.

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Скажу вам точно, що жоден із цих гравців, які були викликані на найближчі матчі, в Росію не поїде. Навіть якби вони хотіли, запевняю вас відповідально, клуби не відпустять гравців, тому що вони не зобов’язані відпускати їх на товариські матчі, а тим паче, що ні ФІФА, ні УЄФА не гарантують їм безпеку в Росії", – цитує Шехіча Dnevni Avaz.

Додамо, що боснієць є колишнім одноклубником Артема Кравця. Українець звернувся до Шехіча та Хаджіахметовіча, закликавши Боснію ігнорувати гру з Росією.

Нагадаємо, боснійці погодились на матч з Росією у Санкт-Петербурзі 19 листопада, проте тамтешня та європейська спільнота вибухнули обуреннями. Провідні зірки збірної Боснії і Герцеговини публічно виступили за бойкот поєдинку з окупантами.

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