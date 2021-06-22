"Если одним словом, то – разочарование. После разгромного поражения в недавнем спарринге от французов (речь о товарищеском матче Франция – Украина (7:1) за 07.10.2020 – прим. "Футбол 24"), на мой взгляд, это было худшее выступление подопечных Андрея Шевченко за последнее время.

Украина – Австрия – 0:1 – видео гола и обзор матча

Не думаю, что на сегодняшний матч они вышли без плана, но по-видимому, установка не была выполнена. После провального первого тайма, казалось, в перерыве будут внесены коррективы и удастся спастись от поражения. Но не тут-то было, даже банального навала в концовке поединка так и не дождались.

Конечно, в такие трудные минуты хочется поддержать ребят. Однако это, прежде всего, их вина, они сами усложнили себе жизнь. Шансы продолжить выступление на Евро еще остаются, но теперь от сборной Украины уже ничего не зависит", – цитирует Тараса Михалика Meta-ratings.

Напомним, национальная команда Украины уступила Австрии (0:1) в решающем матче группового этапа Евро-2020 и заняла третье место в группе C. Впрочем, подопечные Андрея Шевченко еще могут выйти в плей-офф чемпионата, став одной из четырех лучших сборных, которые заняли 3 место в своей группе.

Украина – Австрия: Шевченко загонял команду в угол – провал всех и каждого, но шансы на плей-офф Евро-2020 растут