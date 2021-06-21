Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Австрия на "Футбол 24", стартовал в 19:00. Это третья встреча команд и первая официальная. Ранее они обменялись домашними победами в спаррингах. Украине для выхода в 1/8 финала со второго места группы С (при таком раскладе нас ждет Италия) нужно не проиграть, а вот Алабу и компанию устраивает только победа. На момент начала игры Украина и Австрия набрали по 3 очка, но "сине-желтые" забили 4 гола против 3-х у соперников. Именно этот фактор дал преимущество команде Шевченко в случае одинакового количества очков.

Австрия вышла вперед на 21 минуте после удачно исполненного углового. Алаба навесил в центр штрафной, а Баумгартнер продавил Забарного и ногой протолкнул мяч в ворота Бущана.