Одиозный глава Федерации футбола Мариуполя пошел в президенты

Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев, который известен критикой киевского Динамо и братьев Суркисов, 2 февраля подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

25 января в Мариуполе он был выдвинут кандидатом на выборах 31 марта от партии "Стабильность", главой которой является.

Согласно закону, Журавлев подал электронную декларацию за 2017 год.

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Глава имеет наличными 23 тысяч долларов и 508 тысяч гривен. Он является владельцем 20% ООО Окмар-Восток, которое зарегистрированное в Луганске и основной вид деятельности которого – монтаж металлических конструкций.

С 2007 года он проживает в доме площадью 144,3 кв. м в поселке Старый Крым, возле Мариуполя. Его жена Виктория с сентября 2015 владеет квартирой площадью 163,5 кв. м в Мариуполе, а с 2010 года – нежилым помещением площадью 239,7 кв. м в Мариуполе. А мать Журавлева Алла с 2010 года является владельцем нежилого помещения площадью 55,89 кв. м в Мариуполе.

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Журавлев имеет двое швейцарских наручных часов марок Hublot и Patek Philippe. Жена Виктория задекларировала часы Hublot, Cartier, колье, серьги и кольцо с драгоценными камнями.