Одіозний голова Федерації футболу Маріуполя пішов у президенти

Президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов, який відомий критикою київського Динамо та братів Суркісів, 2 лютого подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом на посаду президента України.

25 січня у Маріуполі він був висунутий кандидатом на виборах 31 березня від партії "Стабільність", головою якої є.

Згідно із законом, Журавльов подав електронну декларацію за 2017 рік.

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Очільник має у готівці 23 тисяч доларів та 508 тисяч гривень. Він є власником 20% ТОВ Окмар-Восток, яке зареєстроване в Луганську та основний вид діяльності якого – монтаж металевих конструкцій.

З 2007 року він проживає у будинку площею 144,3 кв. м у селищі міського типу Старий Крим, біля Маріуполя. Його дружина Вікторія з вересня 2015 року володіє квартирою площею 163,5 кв. м в Маріуполі, а з 2010 року – нежилим приміщенням площею 239,7 кв. м у Маріуполі. А мати Журавльова Алла з 2010 року є власником нежилого приміщення площею 55,89 кв. м у Маріуполі.

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Журавльов має два швейцарські наручні годинники марок Hublot та Patek Philippe. Дружина Вікторія задекларувала годинники Hublot, Cartier, кольє, сережки та каблучку з коштовним камінням.